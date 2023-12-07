Гладилин предположил, что поведение тренеров в РПЛ может быть связано с нервной ситуацией вокруг спорта

Трехкратный серебряный призер чемпионата СССР Валерий Гладилин высказался о дисквалификациях главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов».

«Сложно сказать, почему Галактионов получил две игры дисквалификации, а Карпин — одну. В КДК подобные решения принимаются коллегиально, путем голосования. Беспокойная обстановка вокруг спорта нервирует всех плюс конец года — все на взводе. Надо включить морально-волевые качества и сдерживать себя, потерпеть. Осталось недолго до перерыва», — цитирует Гладилина RT.

Карпина дисквалифицировали на два матча (один из которых условно) за критику в грубой форме решения провести игру против ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ в снегопад. Галактионов получил дисквалификацию на две игры после 16-го тура за нецензурную критику судейства матча с «Крыльями Советов» (3:3).