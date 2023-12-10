Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:21

Гладилин: «Для победы в РПЛ «Спартак» должен тренировать не Абаскаль, а старик Хоттабыч»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на победу московской команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Ребята вышли мотивированными и сделали игру уже на 10-й минуте. Я не думаю, что «Крылья Советов» сильно расстроились из-за этого поражения, ведь высокие задачи перед командой не ставились перед сезоном, а сейчас она идет в группе лидеров», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Также он поделился мнением о том, сохранил ли «Спартак» шансы на чемпионство.

«Только математические, о первом месте стоит забыть и ставить более адекватные задачи. Для победы в РПЛ «Спартак» должен тренировать не Абаскаль, а старик Хоттабыч. Третье место — это будет потолок для команды», — добавил специалист.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartaku-nuzhno-zamenit-abaskalya-na-hottaby-cha-chtoby-pretendovat-na-chempionstvo/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Легендарную советскую лыжницу снова обвинили в гендерном несоответствии. Зачем тревожить память о ней?
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Краснодар» — ЦСКА: главный матч дня. Онлайн-трансляция игры РПЛ
Игрок «Спартака» Денисов заявил, что хочет скорейшего окончания отстранения Абаскаля
Бувач не покинет «Динамо» зимой, стороны обсудят продление контракта
Сафонов: «Если судья дает такой пенальти в ворота «Динамо», то должен был и на Тюкавине ставить»
«Сочи» — «Оренбург»: судья добавил 5 минут, но сыграли меньше. Почему матч не доигран?
«Балтика» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Игрок «Спартака» Денисов заявил, что хочет скорейшего окончания отстранения Абаскаля