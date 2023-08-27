Гладилин сравнил Карраскаля с Норманном, сбежавшим из России

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил переход полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

«Тренер принимает такое решение, он знает этого футболиста, видит, как его использовать. Если он будет в полном порядке... Играть Карраскаль умеет, если вернет себя в хорошие кондиции, то поможет команде. Может ли Карраскаль снова оказаться в статусе запасного? Все может быть. Есть пример [Матиаса] Норманна, он сменил несколько команд, но у него не срослось ни в одной. Так что это допустимо, и гарантий стопроцентных нет», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

27 августа стало известно, что «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере Карраскаля. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Колумбийский полузащитник перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года. В мае 2022-го московский клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».