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Гладилин заявил, что ЦСКА больше хотел победить в матче с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о победе московского ЦСКА в матче РПЛ против петербургского «Зенита» (1:0).

«Я думаю, у ЦСКА было больше концентрации и желания победить. Футбольная удача повернулась к армейцам. Это основные факторы, за счет которых ЦСКА удалось победить», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 48 очками сохраняет лидерство.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/20/20013517.shtml
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РПЛ
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