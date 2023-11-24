Главный тренер «Балтики» Игнашевич: «Состав «Спартака» на 80 процентов можно спрогнозировать»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич перед матчем 16-го тура РПЛ против «Спартака» рассказал о подготовке к сопернику.

— Сборники вернулись только сегодня. Посмотрим их состояние. Основная обойма готовилась практически две недели. Является ли игра со «Спартаком» чем-то особенным? Нет, не преувеличивай.

— Насколько сложно готовиться к нынешнему «Спартаку», учитывая, что Абаскаль часто меняет состав?

— Мы анализировали игру «Спартака» против команд, которые играют по такой же схеме, что и мы. Смотрели, как «Спартак» действует в обороне и в атаке. Понятно, что состав угадать не так просто. Но на 80 процентов можно спрогнозировать.

Матч «Балтика» — «Спартак» пройдет 25 ноября на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 19:45 по московскому времени.