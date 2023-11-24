Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:25

Главный тренер «Балтики» Игнашевич: «Состав «Спартака» на 80 процентов можно спрогнозировать»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич перед матчем 16-го тура РПЛ против «Спартака» рассказал о подготовке к сопернику.

— Сборники вернулись только сегодня. Посмотрим их состояние. Основная обойма готовилась практически две недели. Является ли игра со «Спартаком» чем-то особенным? Нет, не преувеличивай.

— Насколько сложно готовиться к нынешнему «Спартаку», учитывая, что Абаскаль часто меняет состав?

— Мы анализировали игру «Спартака» против команд, которые играют по такой же схеме, что и мы. Смотрели, как «Спартак» действует в обороне и в атаке. Понятно, что состав угадать не так просто. Но на 80 процентов можно спрогнозировать.

Матч «Балтика» — «Спартак» пройдет 25 ноября на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 19:45 по московскому времени.

Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Медведев возглавил список российских теннисистов по призовым в 2023 году
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой
Источник сообщил о задержании главы Ленинского городского округа Подмосковья
Задержанная в Псковской области мать несколько месяцев жила с трупами детей
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Гладилин рассказал, почему с напряжением ждет матча «Спартака» и «Балтики»
Деменко считает, что «Краснодар» удержит первое место до зимней паузы
Масалитин отметил, что нападающие и вратари выйдут на первый план в дерби ЦСКА — «Динамо»
Игнашевич — об итогах первого круга РПЛ для «Балтики»: «Мы занимаем свое место»
Игнашевич — об интересе к Марадишвили и Сутормину: «Балтика» планирует зимой укрепиться»
ЦСКА — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Черчесов — о словах Гурцкая про то, что его не будет в «Спартаке»: «Не в курсе, о чем речь»

Защитник сборной Узбекистана Ашурматов: «Я бы на месте России не перешел в АФК»