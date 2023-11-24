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Сегодня, 17:28

Защитник сборной Узбекистана Ашурматов: «Я бы на месте России не перешел в АФК»

Алина Савинова
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Защитник «Рубина» и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов поделился мнением о том, стоит ли РФС переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я не перешел бы в АФК, если бы это зависело от меня, потому что уровень другой. Россия уже привыкла играть с европейскими командами, поэтому ваша сборная была почти на одном уровне с самыми сильными командами. Лучше подождать. Я думаю, в будущем Россию вернут в еврокубки, а ваша сборная опять будет играть в турнирах», — цитирует Ашурматова Metaratings.ru.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. 17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-sbornoi-uzbekistana-ashurmatova-ya-by-na-meste-rossii-ne-pereshyol-v-aziyu-v-afk-drugoi-uroven-308681/
Футбол
РФС
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