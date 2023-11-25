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Федотов — о Файзуллаеве: «Хотелось бы, чтобы таких приобретений было как можно больше»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре полузащитника команды Аббосбека Файзуллаева, который забил гол и отдал результативную передачу в матче 16-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

— С чем связываете такой ход событий в матчах с «Динамо» и о чем говорили в раздевалке?

— Говорили, что мы не должны давать сопернику пространства, ведя в счете, не пропускать быстрые атаки. Но голы не были забиты в быстрых атаках. Просто мы потеряли концентрацию. Передача за спину — мы все в своих зонах, но игрок гостей оказывается быстрее на мяче. Это наша реакция. Мы говорили, что у соперника очень неплохо все выглядит. Мы должны быть бдительными и очень быстро реагировать на эти ситуации.

— Не очень удачная игра в концовке игры — слабая физика или плохая психология?

— Слабой физики не бывает. Не хватает ресурса, усиления игры со скамейки. Это очевидно. Плюс ребята улетают в сборные, мы их две недели не видим. Плюс они еще поздно приезжают. Но надо признать, что логистика не очень. Когда они улетают в Латинскую Америку... Часовые пояса — плюс один день и добираются сутки. Мы получаем футболистов немного не понимая, в каком они состоянии. Вы сутки когда-нибудь летели? Из одного часового пояса, из теплого климата сюда. Мы понимаем, что по ходу матча будем вынуждены этих людей менять. Такова данность.

— Почему вы предпочитаете на позиции центрального защитника Набабкину Зделара?

— Не скажу, что Саша в этом плане что-то делал неправильно. У него было достаточно много хороших ходов и моментов с его развитием атакующих действий. Кирилл у нас как джокер на те позиции, которые требуют замены. Поэтому мы делаем такой выбор, оцениваем все за и против.

— С трансфером Аббосбека вы попали в точку. У вас селекционная служба способна привести еще одного двух Файзуллаевых или это удача?

— Ничего случайного не бывает. Человек обладал качествами. Он оказался без конкуренции, подхватил. Я бы все равно выделил командные действия. Все остальные тоже играют на результат. Да, нам приятно, нравится, что футболисты развиваются в команде. Хотелось бы, чтобы таких приобретений было как можно больше.

— Хави предложил играть 9 месяцев в клубах и остальное время оставить на сборные. Вы за возможное переформатирование календаря?

— Да, когда половина команды уезжает и 7 человек ведут тренировочную деятельность... В сборную они приезжают с запасом. Мы такой возможности не имеем. Понятно, сборная — коммерческие турниры, где зарабатываются громадные деньги. Мы как тренеры клубов с этим не согласны. Получать футболистов после 2-3 матчей не в самом лучшем состоянии. Если бы они прилетали сюда и 2-3 дня было для восстановления... Зачастую этого не бывает. Перед этой паузой было то же самое. Мы получили чилийцев на предыгровую тренировку. Сейчас Давила приехал из тепла в -8. Не скажу, что так нельзя. Человеческий организм все вытерпит, но производительность немного падает.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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