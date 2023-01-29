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Сегодня, 19:18

Йоканович: «Тюкавин был, есть и будет важным игроком для «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил конкуренцию в линии нападения команды.

— В одном из эпизодов Смолов пытался сыграть красиво, когда можно было забить гораздо проще. Обратите ли вы его внимание на этот эпизод, что пижонить для команды — это не очень хорошо? И можно ли сказать, что своими двумя голами после перерыва Константин Тюкавин увеличил шансы играть в стартовом составе?

— Костя Тюкавин — молодой игрок, вся карьера впереди. Не стоит его ставить сейчас под такое давление, которое периодически он испытывает. Как Тюкавин, так и Смолов очень важны для нас, поэтому сейчас, возможно, Федя играет больше, а дальше — Костя. Для меня важно не то, как мы начинаем игру, а то, как мы ее заканчиваем. Это приоритетная задача. Повторюсь, что это важные игроки для нас, поэтому, возможно, будет какая-то ротация. Костя был, есть и будет важным игроком для «Динамо». Это футболист, который может подняться на еще более высокий уровень.

— Получится догнать и перегнать «Зенит»?

— Конечно, на данный момент «Зенит» находится в предпочтительном позиции относительно нас. Наверное, такую задачу будет сложно выполнить. «Зенит» — хорошая команда, но, так или иначе, сейчас мы идем другими целями, более зрительными и перспективными — от тренировки к тренировке. Основная задача — поднять уровень конкуренции наших игроков относительно того, какой был осенью.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
Славиша Йоканович
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