Ивич о матче «Краснодара» с ЦСКА: «Мы не заслужили сегодняшнее поражение»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 13-м туре РПЛ.

«Мы потеряли пять очков за прошедшие два матча. Но я верю, что мы не заслужили сегодняшнее поражение, но это футбол. Каждый раз ты не можешь выигрывать. Есть лучшие команды мира, которые тратят огромные суммы денег, но они все равно проигрывают. Деньги в футболе пугают достаточно многое, определено это хоть как-то влияет на позицию в таблице.

Если смотреть на то, какие мы деньги потратили летом, и где мы сейчас находимся, и сравнить с тем, сколько потратили другие команды, то все очевидно. Но опять же, поздравляю своих игроков, потому что результат, который мы сейчас достигли, без них не был бы возможен», — сказал Ивич на пресс-конференции.

Поражение от ЦСКА стало для «Краснодара» первым в чемпионате России-2023/24. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ближайший преследователь — «Зенит» — отстает на 2 очка.