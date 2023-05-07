Ивич — о победе над «Крыльями»: «Самое главное было взять три очка»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

«Мы можем быть удовлетворены результатом, можем быть удовлетворены отдельными отрезками своей игры. Конечно, у нас было много проблем с тем, чтобы забить второй гол, но это был уже третий матч на неделе. С той обоймой, которая сейчас у нас есть, самое главное было взять три очка». — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.

После победы над самарцами «Краснодар» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.