Осинькин: «Мы никогда не откажемся от атаки, когда мы можем ее провести»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил готовность команды к матчу 14-го тура РПЛ против «Урала».

«Урал» уже другой в сравнении с товарищеским матчем летом. В плане наших эмоций, мы забыли про игру с «Зенитом», настрой только на этот матч. Мы будем сегодня очень активны и игра должна сложиться так, как это надо нам. Мы никогда не откажемся от атаки, когда мы можем ее провести», — приводит слова тренера пресс-служба самарцев.

На даны момент «Крылья» занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Урал» идет на 12-й строчке с 13 очками.