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Осинькин о Рассказове: «Мы высоко оценивает его потенциал и знаем, что он может прогрессировать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал новость, что на сбор команды прибыл защитник «Спартака» Николай Рассказов.

«Это квалифицированный и опытный игрок, который прошел все юношеские и молодежные сборные, играл со «Спартака» в Лиге Европы. Мы высоко оценивает его потенциал и знаем, что он может прогрессировать», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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Николай Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сбор в Турции

В «Крыльях Советов» сообщили, что клуб не подписал контракт с Рассказовым