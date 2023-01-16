Осинькин о Рассказове: «Мы высоко оценивает его потенциал и знаем, что он может прогрессировать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал новость, что на сбор команды прибыл защитник «Спартака» Николай Рассказов.

«Это квалифицированный и опытный игрок, который прошел все юношеские и молодежные сборные, играл со «Спартака» в Лиге Европы. Мы высоко оценивает его потенциал и знаем, что он может прогрессировать», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.