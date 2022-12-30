Галактионов: «Уверен, что Пиняев и Глушенков усилят атакующий и игровой потенциал «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал трансферы вратаря Ильи Лантратова («Химки») и нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова (оба — «Крылья Советов») в московский клуб.

«Мы очень рады, что нам удалось приобрести двух молодых российских игроков: Пиняева и Глушенкова, которые не только имеют перспективы будущего роста, но и уже сегодня могут дать команде качественную конкуренцию в линии атаки, влиться в состав и принести результат. Их игровые и человеческие качества нам хорошо известны по совместной работе в молодежной сборной. Поэтому мы абсолютно уверены, что эти ребята дадут нам усилить атакующий и игровой потенциал команды.

Также нам было очень важно усилить и стабилизировать вратарскую линию с точки зрения конкуренции, чтобы это был единый коллектив, единый механизм, который работал бы без сбоев — вне зависимости от других обстоятельств. Сейчас футбольный клуб и селекционный отдел работают над усилением некоторых позиций, которые нам необходимы, в том числе после ухода Едвая. Мы абсолютно уверены, что сбалансируем состав», — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Галактионова.

Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив» 28 декабря, они подписали контракты с клубом на 4 года. Лантратов стал игроком железнодорожников сегодня, 30 декабря, и заключил соглашение на 3,5 года.