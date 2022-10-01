Циннбауэр: «Прошлую игру мы выиграли, все были счастливы. Сегодня проиграли и нас критикуют»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Урала» (2:4).

— Сегодня очень плохой день для команды. Сегодня не только результат плохой, но и выступление команды в целом. Удаление игрока выбило нас из игрового ритма. Но, оставшись в меньшинстве, мы могли забить гол. Но это зависит от того, как команды реагирует на удаление. Этого команда не показала.

— Сколько должны проиграть матчей, чтобы уйти?

— Прошлую игру мы выиграли, все были счастливы. Сегодня проиграли и нас критикуют. Мы должны продолжать работать.

— Был разговор с командой или руководством после матча?

— После таких игр, разговор с командой получился длинным. То, о чем мы говорили в раздевалке, останется между игроками и тренером, — передает слова тренера корреспондент «СЭ» Константин Белов.