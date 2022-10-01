Циннбауэр: «Прошлую игру мы выиграли, все были счастливы. Сегодня проиграли и нас критикуют»

1 октября, 21:45
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Урала» (2:4).
— Сегодня очень плохой день для команды. Сегодня не только результат плохой, но и выступление команды в целом. Удаление игрока выбило нас из игрового ритма. Но, оставшись в меньшинстве, мы могли забить гол. Но это зависит от того, как команды реагирует на удаление. Этого команда не показала.
— Сколько должны проиграть матчей, чтобы уйти?
— Прошлую игру мы выиграли, все были счастливы. Сегодня проиграли и нас критикуют. Мы должны продолжать работать.
— Был разговор с командой или руководством после матча?
— После таких игр, разговор с командой получился длинным. То, о чем мы говорили в раздевалке, останется между игроками и тренером, — передает слова тренера корреспондент «СЭ» Константин Белов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования