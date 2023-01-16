Главный тренер «СКА-Хабаровск» подтвердил, что защитник ЦСКА Карпов находится на просмотре в команде

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов рассказал «СЭ», что защитник ЦСКА Вадим Карпов находится в команде на просмотре.

«Вадим Карпов находится у нас на просмотре. Он будет с командой до конца первого сбора. Нам надо узнать физическое состояние игрока на данный момент, так как у нас каждый игрок выполнял определенный объем работы. А сейчас используются на тренировках игровые упражнения. Дальше будем смотреть на его качества, и как он их будет использовать в нашей игре», — сказал Шаронов «СЭ».

Ранее Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым» написал, что Карпов должен быть в Турции на сбор команды из Хабаровска.

Контракт 20-летнего защитника с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.