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Сегодня, 21:16

Главный тренер «СКА-Хабаровск» подтвердил, что защитник ЦСКА Карпов находится на просмотре в команде

Константин Белов
Корреспондент
Вадим Карпов.
Фото ФК ЦСКА
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Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов рассказал «СЭ», что защитник ЦСКА Вадим Карпов находится в команде на просмотре.

«Вадим Карпов находится у нас на просмотре. Он будет с командой до конца первого сбора. Нам надо узнать физическое состояние игрока на данный момент, так как у нас каждый игрок выполнял определенный объем работы. А сейчас используются на тренировках игровые упражнения. Дальше будем смотреть на его качества, и как он их будет использовать в нашей игре», — сказал Шаронов «СЭ».

Ранее Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым» написал, что Карпов должен быть в Турции на сбор команды из Хабаровска.

Контракт 20-летнего защитника с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Вадим Карпов
Роман Шаронов
ФК СКА-Хабаровск
ФК ЦСКА (Москва)
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Источник: 20-летний защитник ЦСКА Карпов может перейти в «СКА-Хабаровск

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