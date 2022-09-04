Абаскаль: «Спартак» сознательно отдал инициативу «Зениту». Мы проиграли, но должны принять это с холодной головой»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

— Игра разбилась на две части. Первая — до гола, вторая — после гола, когда все пошло не так, как нужно. Мы проиграли, но должны принять это с холодной головой. Жаль, что в игре, когда было пространство, мы его не использовали. Нам жаль, но нужно работать дальше.

— Вы сознательно отдали сопернику инициативу?

— «Зенит» — высококлассная команда. Особенность игры этой команды — стенки на флангах. Это было предсказуемо, мы старались прессинговать на чужой половине поля. Когда получалось, мы забирали подбор. Мы не могли обороняться в среднем блоке — нам надо было либо быть компактными на своей половине, либо высоко прессинговать. Поэтому — да, это было осознанное решение.

— Закономерен ли итог матча, на ваш взгляд?

— Все просто: в таких матчах часто все решают детали. Сегодня эпизоды были в пользу «Зенита». Да, мы потеряли три очка, но нужно работать и готовиться к следующему матчу. У ребят хватит смелости, чтобы встать и идти вперед.

— Почему вы сделали такие замены? Почему вышел Бальде?

— Я никогда их не делаю для того, чтобы они почувствовали атмосферу. Замены обусловливаются эпизодами — голами, карточками, травмами. Сегодня за небольшой отрезок у нас были и гол, и травма. Бальде не играл четыре месяца. Мы хотели дать ему меньше времени, но получилось больше.

«Спартак» с 16 очками в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Ростова» на выезде. Матч состоится 11 сентября, начало — в 19.45 (мск).