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2 октября, 22:27

Абаскаль отметил важность победы «Спартака» над «Нижним Новгородом»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

«Мы одержали важнейшую победу, важность ее очень высока, потому что она была долгожданной, мы очень хотели победить здесь. Прежде всего, победа важна в психологическом плане, чтобы команда держала определенный уровень. Нужно отдать должное тренеру соперника, потому что команда играла очень организованно в обороне, используя схему 5-4-1 в фазе обороны, очень сложно вскрывать.

Что касается игры в первом тайме, мы доминировали на поле, владели преимуществом, но, к сожалению, пропустили гол, которого, в принципе, можно было избежать. Надеюсь, что больше мы таких голов в будущем пропускать не будем.

Мы создавали достаточно давления на штрафную соперника, но нам не хватало игроков в центре штрафной, на флангах действия удавались хорошо, но атаки нужно разыгрывать быстро, порой скорости нам не хватало. Пропущенный гол добавил нам веры в свои силы, мы продолжали идти, добились цели, будем идти вперед», — приводит слова тренера ТАСС.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 11 матчах. В следующем туре красно-белые дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов» 9 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/15935205
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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