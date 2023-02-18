Абаскаль: «Каждый футболист должен чувствовать свою значимость и вовлеченность в общее дело»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о важности хорошей атмосферы в команде.

«Я очень рад, что игроки отмечают хорошую атмосферу в коллективе, что они ее чувствуют. Мы стараемся понять их, так сказать, залезть им в голову. Чтобы им было комфортно, удобно.

Я, как тренер, не считаю, что один конкретный метод работает. Мы стараемся комбинировать, использовать разные подходы. Чем лучше мы будем понимать футболистов, тем будет лучше для общего дела. Мы постоянно находимся радом, постоянно в контакте, и каждый футболист должен чувствовать свою значимость и вовлеченность в общее дело. Из этого складывается общий успех», — рассказал испанский тренер в интервью клубной пресс-службе.