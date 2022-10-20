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Талалаев: «На меня вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило»

Талалаев рассказал, что отказал нескольким клубом РПЛ после ухода из «Ахмата»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что отказал нескольким клубом РПЛ после ухода из «Ахмата».

«На меня вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило и дало шанс — первые шаги в футболе сделал именно здесь. Это ключевой фактор. Я вернулся домой. Это ощущение сложно передать, но я хорошо помню, когда еще в «Химках» мы пытались удержать Сашу Рязанцева и Равиля Нетфуллина — как раз от перехода в «Торпедо». Но они говорили: «Викторыч, пойми, мы не за деньгами, а хотим вернуться». И я не препятствовал их уходу, потому что это чувство дома нельзя купить ни за какие деньги», — приводит слова тренера Sport24.

Талалаев — воспитанник «Торпедо», выступал за московский клуб с 1991 по 1995 год.

50-летний специалист был назначен главным тренером автозаводцев 13 октября. Под его руководством команда выиграла один матч в Кубке России и проиграла одну встречу в РПЛ.

«Торпедо» после 13 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-20-talalayev-na-menya-vyshlo-neskolko-klubov-rpl-vsem-otkazal-no-torpedo-menya-vyrastilo-i-dalo-shans
Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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