Клотет — о матче с «Динамо»: «Мы не доминировали в своей штрафной и не создавали много в чужой»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал поражение от «Динамо» (0:3) в матча 28-го тура РПЛ.

«Забавно это говорить, но есть ощущение, что посмотрели тот же фильм, что и неделю назад. Но с другими режиссерами и исполнителями. Первый пропущенный гол — недостаток концентрации. Было понятно, что нападающий туда побежит. Сложно продолжать, когда ты пропускаешь на второй минуте. То же самое и второй гол — мы могли закрыть игрока, нашему защитнику нужно было быть ближе к нему. И тогда не было бы гола. Несмотря на это, хочу сказать, что некоторые игроки в защите неплохо сыграли. Но мы сыграли очень мягко. Мы не доминировали в своей штрафной и не создавали много в чужой.

Считаю, что команда была хорошо настроена, несмотря на поражение от ЦСКА на прошлой неделе. Сегодня могли играть намного лучше, чем есть. Сложно доминировать в чужой штрафной, но мы должны доминировать в своей штрафной, как минимум. Эти систематические ошибки, когда мы сами отдаем мяч сопернику…

Хочу сказать о том, что мы подошли после игры к фанатам, поговорили с ними, поблагодарили. Во всех моих предыдущих клубах была невероятная поддержка фанатов. «СПАЛ», «Бирмингем». То, что я сегодня увидел, — покорило мое сердце. Я не мог не подойти. Болельщики говорили, что они с командой, несмотря на тяжелый сезон. С нетерпением ждут начало следующего сезона. От имени команды я благодарю наших болельщиков», — приводит слова Клотета пресс-служба клуба.