Глебов: «Проблема «Ростова» в том, что не можем довести игру до конца»

Капитан «Ростова» Данил Глебов объяснил, почему его команда упускает победу во втором туре РПЛ подряд.

16 сентября ростовчане вничью сыграли с «Балтикой» (2:2), а 24-го числа — с ЦСКА (3:3).

«С чем связано то, что упускаем победу во втором туре подряд? Мячи пропускаем. Нужно более внимательно играть в обороне. Не можем довести игру до конца, в этом проблема. Сегодня три забили, три пропустили. Будем меньше пропускать, будем выигрывать. Карпин ничего особенного перед матчем не говорил. Все, как обычно. Сказалось ли отсутствие Комличенко? Голенков сегодня два забил. Какие вопросы?» — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

«Ростов» с 9 очками находится на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 29 сентября команда Валерия Карпина сыграет с «Уралом». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.