Глушаков ничего не знает о возможной распродаже футболистов «Химок» зимой

22 ноября, 20:01
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своем состоянии и о возможных изменениях в составе команды.
— Как самочувствие?
— Ничего, потихоньку. Рабочее.
— Вас не пугает, что так часто у вас какие-то микроповреждения?
— Нет, не пугает. Почему должно пугать? Конец сезона. Весь сезон отпахал, отработал. Нормальное самочувствие.
— Хочется лучше всегда, чтобы вообще ничего не появлялось.
— Начало года, весной лучше будет.
— Была информация, что зимой будет распродажа. В том числе, что с вами клуб хочет расстаться.
— Ну я слухи не хочу... Не ко мне вопрос. Ничего про это не знаю.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования