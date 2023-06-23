Глушаков — о Рианчо: «Тявкает откуда-то, кукарекает. Щелкнул бы ему разок, и до свидания»

Полузащитник Денис Глушаков в интервью «СЭ» отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Рауля Рианчо, который назвал игрока плохим и токсичным человеком.

«Когда администратор позволяет себе такие слова, мне нечего ответить. Ну а кто он? Он же администратором и был во всех командах — фишки по полю расставлял. Даже не хочу вступать в полемику. Мне Рианчо неинтересен. Один раз ответил — хватит. Мы уже забыли про него. Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Его же просят об этом там и тут, когда заходит речь о Глушакове. А он — пешка людей, которые говорят ему подкидывать грязь. Приехал бы сюда — я бы ему щелкнул разок, и до свидания. Уехал бы к себе домой в Испанию. Меня бесит, когда оттуда тявкают», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он провел 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач. В начале 2023 года 36-летний футболист перешел в «Пари НН».

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