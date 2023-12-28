Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:18

Гогниев рассказал о важности зрелищного футбола для болельщиков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал о важности зрелищного футбола для болельщиков.

«Я ни в коем случае не упрекаю людей, которые играют от обороны, потому что они приходят и видят, какая у них команда, и это их дело, как играть. На эту тягомотину зрители придут, годик поболеют, команда займет 6-8-е место. А потом что? Должна быть зрелищность. В кино и театр люди ходят, потому что есть какой-то кураж и адреналин, а здесь люди заплатят за билеты на матч, посмотрят на 0:0 и уйдут домой. Через два часа уже забудут, что происходило на поле. Игра для болельщиков, на стадион приходят за адреналином, а адреналин могут дать только игроки в атаке», — приводит слова Гогниева Metaratings.ru.

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под руководством 42-летнего тренера подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании» (2019-2022).

Источник: https://metaratings.ru/news/gogniev-ne-uprekayu-lyudei-kotorye-igrayut-ot-oborony-no-dolzhna-byt-zrelishnost-319623/
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
0
Читайте также
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Шмаров — о Цымбаларе: «Илья был великим игроком! Очень жаль, что он рано нас покинул»

Сафонов занимает 25-е место в списке самых дорогих вратарей мира