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Голенков: «Газон в Воронеже? Хорошо, что полили во втором тайме»

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Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0).

Игра между командами состоялась 14 апреля в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

«Тяжелая игра, ожидали такую. Поле было вязкое, вся игра в борьбе прошла. В принципе, это ожидалось. Как газон? Во втором тайме хорошо, что полили. В первом тайме он был сухим, вязким, трава длинная. В принципе, газон хороший, но из-за того, что не подстригли... Не знаю, может, специально. Чуть-чуть вяз мяч», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 23 матчах.

21 апреля команда Валерия Карпина проведет домашнюю встречу со «Спартаком».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Егор Голенков
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