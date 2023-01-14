Голкипер Никита Медведев занимается по индивидуальной программе на сборе «Ростова»

Вратарь Никита Медведев полетел с «Ростовом» на зимние сборы. Пока он занимается по индивидуальной программе.

Российский голкипер получил травму колена в матче второго тура Кубка России против «Оренбурга» (3:1). Медведев в результате травмы одной из связок коленного сустава выбыл на длительный срок.

В текущем сезоне 28-летний голкипер сыграл за «Ростов» 3 матча во всех турнирах и не пропустил ни одного мяча.