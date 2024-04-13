Голкипер «Сочи» Заболотный — о победе над «Спартаком»: «Нам нужны были очки, мы их наконец-то завоевали»

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный подвел итоги матча против «Спартака» (1:0) в 24-м туре РПЛ.

— Нам нужны были очки, мы их наконец-то завоевали, — начал Заболотный. Очень старались, все сложилось хорошо.

— На стадионе было в разы больше болельщиков «Спартака», это как-то повлияло?

— Это не в первый раз, поэтому мы уже привыкли. Здесь часто бывает, что спартаковских болельщиков больше, чем наших, — сказал Заболотный «СЭ».

«Сочи» (18 очков) поднялся на предпоследнее место в РПЛ. Команда одержала первую победу под руководством Роберта Морено и выиграла в чемпионате России впервые с 22 октября — в 12-м туре победили «Урал» (4:1).