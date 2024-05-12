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Судейство

Сегодня, 16:04

Горшков считает, что фол Бальбуэна не был серьезным для отмены победного гола «Динамо» в ворота «Балтики»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в комментарии для «СЭ» оценил работу арбитра Евгения Буланова в матче 28-го тура чемпионата России «Балтика» — «Динамо» (2:3).

На 90+9-й минуте игры главный арбитр не зафиксировал фол Фабиана Бальбуэны и засчитал гол Муми Нгамале. Видеоассистенты Роман Галимов и Алексей Амелин не вмешались в действия рефери.

«Не считаю, что этот фол серьезным. Была борьба, игрок «Динамо» придерживал соперника в рамках правил. Думаю, что это действие, которое бы могло привести к отмене гола, не тянуло на фол», — сказал Горшков «СЭ».

«Динамо» после волевой победы над «Балтикой» в гостевом матче 28-го тура РПЛ (3:2) единолично возглавило турнирную таблицу. У бело-голубых — 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.

Александр Горшков (футбол)
ФК Динамо (Москва)
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