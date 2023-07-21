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Сегодня, 11:45

Гранат надеется на победу «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Валерия Яшвили
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром».

«С нетерпением жду этого матча. «Краснодар» — играющая команда, а «Динамо» — самая интересная в этом году. Личка, работавший в «Оренбурге», и индивидуально сильные игроки бело-голубых — очень интересный союз. Надеюсь, что «Динамо» победит», — сказал Гранат «СЭ».

Также Гранат ответил на вопрос об итоговом месте «Динамо» в новом сезоне.

«Я уверен, что они будут находиться в таблице выше, чем в прошлом сезоне. Хотелось бы, чтобы и по результатам, и по игре «Динамо» было впереди», — сказал Гранат.

Матч первого тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» пройдет на «ВТБ Арене» 21 июля. Начало в 19.00 мск.

Владимир Гранат
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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