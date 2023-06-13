Гранат считает, что своей работой в «Оренбурге» Личка заслужил повышение

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат оценил возможное назначение Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«Наверное, Личка — это один из самых очевидных кандидатов на пост главного тренера «Динамо». Игрой и результатом с «Оренбургом» Марцел заслужил повышение. Хотелось бы, чтобы при нем снова прогрессировали молодые футболисты. Игроки «Динамо» мастеровитые, у них должно пойти с Личкой. Я этого желаю всем ребятам», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

13 июня появилась информация о том, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички. В частности, «Чемпионат» сообщал, что назначение сербского специалиста на пост главного тренера московского клуба уже согласовано.

45-летний Личка с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.