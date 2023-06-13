Егоров: «С чего уровень судейства в России должен расти, если мы варимся в собственном соку?»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров считает, что судейство в России не развивается из-за отсутствия международного опыта.

«Скажу так: в этом сезоне в России судили не хуже, чем в прошлом. Конечно, без ошибок и скандалов не обходится. Вообще, если обратить внимание на весь мировой футбол, то почему-то конфликтов стало больше, хотя и ВАР ввели, но меняется все только в худшую сторону. Футболисты и руководители становятся только агрессивнее к судьям. Растет ли уровень судейства в России? А с чего он должен расти, если мы варимся в собственном соку? Потеря международных матчей не может не сказаться на судьях. Какую оценку поставлю судьям за прошедший сезон? Удовлетворительно», — цитирует Егорова Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал победителем чемпионата России. ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.