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Егоров: «С чего уровень судейства в России должен расти, если мы варимся в собственном соку?»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров считает, что судейство в России не развивается из-за отсутствия международного опыта.

«Скажу так: в этом сезоне в России судили не хуже, чем в прошлом. Конечно, без ошибок и скандалов не обходится. Вообще, если обратить внимание на весь мировой футбол, то почему-то конфликтов стало больше, хотя и ВАР ввели, но меняется все только в худшую сторону. Футболисты и руководители становятся только агрессивнее к судьям. Растет ли уровень судейства в России? А с чего он должен расти, если мы варимся в собственном соку? Потеря международных матчей не может не сказаться на судьях. Какую оценку поставлю судьям за прошедший сезон? Удовлетворительно», — цитирует Егорова Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал победителем чемпионата России. ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://legalbet.ru/news/egorov-uroven-sudejstva-v-rossii-ne-rastyot-potomu-chto/
Футбол
РПЛ
Игорь Егоров
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