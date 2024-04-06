Президент «Урала» Иванов — о пенальти: «Помазун даже не задел Горшкова»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» раскритиковал судейство в матче 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

— Ну вот о чем говорить? О чем? Разве не видно? Непонятные решения судьи. Точнее, судей. У нас же еще и ВАР «поработал». За что удалили Итало? Кукуян просто сломал игру! Он просто сломал игру, оставив нас в меньшинстве на полчаса, когда выгнал с поля нашего футболиста!

— У него не было на то оснований?

— В той ситуации фолил Ежов, а Кукуян рассудил по-своему... Показал вторую желтую! Потом еще пенальти, которого не было. Да все свистки в одну сторону! Все! Самарцы падают, орут чуть что, а он реагирует. И все в их пользу. Как так?! Ни футбола, ничего... Мы только перехватили инициативу, а тут такое началось...

— Давайте по порядку. Вы хотите сказать, что Ежов сам наткнулся на руку Итало?

— Да не было там красной. Второй желтой, точнее. За что? Итало не фолил. Посадили видеоарбитром Бобровского. Зачем? Кукуян разобрался, показал желтую Горшкову, не назначил пенальти. Тут впрягается Бобровский... Зачем он полез туда?! Кто его просил? Что он опять натворил? Он и в первой лиге ошибается, и в РПЛ. И почему-то продолжает судить. Почему?

— Как вам видится эпизод с пенальти?

— Мы после игры посмотрели эпизод. Помазун даже не задел Горшкова. Даже не задел, понимаете? Тот сразу ножки стал подгибать... Сразу же! Ну что это такое? Ты же судья! Как можно было не разобраться? Как можно было поменять первоначальное решение, послушав Бобровского?

— Вы с Кукуяном не общались после игры?

— Только по эпизоду со второй желтой карточкой Итало.

— И какой он вам привел аргумент?

— Кукуян мне сказал одно: у Ежова полный рот крови. Ну и что? Самарец сам наткнулся на руку нашего защитника. Сам ударился! Мы-то тут при чем?!" Почему мы должны из-за этого полтайма играть в меньшинстве?