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Сегодня, 19:42

Игрок «Урала» Эмерсон: «Если под тренером зашатается стул, под футболистами тоже — мы в одной лодке»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Урала» Эмерсон в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию внутри клуба.

После возобновления РПЛ команда Виктора Гончаренко набрала 1 очко в 4 турах. Екатеринбуржцы проиграли «Ахмату» (0:1), «Зениту» (1:4) и «Крыльям Советов» (1:2), а также сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).

«Что с «Уралом» во второй части сезона? К сожалению, проиграли две стартовые игры. Сейчас стараемся набрать обороты и брать ничьи, чтобы получить положительный результат. Нужно выбраться из круга поражений. По нам видно, что вся команда сплоченная. Если под кем-то из тренеров зашатается стул, то под футболистами тоже. Мы в одной лодке. Мы друг за друга и работаем друг на друга», — сказал Эмерсон «СЭ».

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 22 матчах.

14 апреля клуб из Екатеринбурга сыграет дома против «Динамо».

РПЛ
ФК Урал
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