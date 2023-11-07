Президент «Урала»: «Если бы все судили как Казарцев, я был бы счастлив»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Рубина» (0:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

«Мы играли хорошо, нас устроило все: судейство, игра, — сказал Иванов «СЭ». — Все, кроме результата. У нас к Казарцеву не было вопросов. Если бы все так всегда судили, я был бы счастлив. Казарцев нормально отработал. Даже если судьи ошибаются в одну и другую сторону, это нормально — никакой предвзятости».

Иванов также отметил, что результаты команды изменились по сравнению с началом чемпионата.

«Стартовали чемпионат хорошо, сейчас что-то не получается. Что поделаешь? Это футбол», — добавил Иванов.

«Урал» потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах. Кроме того, команда Виктора Гончаренко с 19 августа не побеждает в РПЛ — в 5-м туре екатеринбуржцы обыграли «Балтику» (1:0). С 16 очками «Урал» занимает 12-е место в РПЛ.