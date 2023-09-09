Президент «Урала»: «Были бы довольны, если бы набрали 10 очков. А тут — 13!»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что, несмотря на тяжелый календарь, его команда заслуживает четверки за игры на старте чемпионата.

— Как оцените выступления «Урала» на старте сезона?

— Всегда хочется большего. Но нам грех жаловаться. Провели ряд качественных матчей, болельщик в нас поверил, пошел на стадион. В общем, нормально стартовали, но давайте заглянем в таблицу хотя бы, когда закончится первая часть сезона. Команда еще набирает обороты. Если вас интересует конкретная оценка, то я бы сейчас поставил «Уралу» четверку.

— Рассчитывали, что по итогам семи туров наберете 13 очков?

— Надо признать, что календарь у нас получился весьма тяжелый. Судите сами: в первых семи турах — ЦСКА, «Спартак», «Зенит». «Оренбург» на выезде. Мы там сыграли не очень хорошо, ведь еще к полю надо было привыкнуть. С «Балтикой» играли в Калининград. Команда, которая вышла в РПЛ, хотела всем все доказать при своих болельщиках. В целом, даже если бы набрали 10 очков, думаю, были бы довольны. А тут 13. Если бы мне заранее предложили такой расклад, я бы, конечно, согласился (улыбается).