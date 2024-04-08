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Сегодня, 21:39

Гришин: «Сафонов — неплохой вратарь, но до Акинфеева ему еще расти и расти»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин сравнил голкипера армейцев Игоря Акинфеева и вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Думаю, что Игоря уже никто не догонит по количеству матчей за один клуб, поэтому не знаю, насколько имеет место быть сравнение Акинфеева и Сафонова. Провести всю карьеру за одну команду очень тяжело. Тем более, что сейчас молодежь открыто заявляет о своих целях и намерениях поиграть в Европе или просто переходить из клуба в клуб. Сафонов — неплохой вратарь, но до Акинфеева ему еще расти и расти. А по количеству сухих матчей в чемпионате России перебить Игоря будет еще тяжелее», — цитирует Гришина Legalbet.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Вратарь всю свою карьеру провел в ЦСКА. На его счету 759 матчей за красно-синих, из которых 316 голкипер отыграл на ноль.

25-летний Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года. Он сыграл в 167 матчах за «быков» и 50 раз сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

Источник: Legalbet
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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