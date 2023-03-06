0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:27

Грушевский — о выступлении ЦСКА: «Матч с «Сочи» стал продолжением выездной игры с «Краснодаром»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение московского клуба от «Сочи» в матче 18-го тура чемпионата России (0:2).

«Перед матчем многие болельщики ЦСКА тревожились, что Безбородов будет судить эту игру. Но стоит признать, что он блестяще отработал это поединок. У меня нет каких-либо замечаний. Гол Мойзеса был отменен абсолютно справедливо. Офсайд хоть и маленький, но был. У болельщиков ЦСКА была словно развилка перед этой игрой — настоящий ЦСКА это тот, который разгромил «Краснодар» в Москве или тот, который проиграл затем в Краснодаре 0:1 и выглядел крайне невыразительно? Вчерашний матч показал, что реален, к сожалению, второй вариант. Матч с «Сочи» стал продолжением выездной игры с «Краснодаром». Безусловно, ЦСКА играл в Сочи лучше, чем в Краснодаре, но в целом этого было крайне мало для положительного результата. Сыграли несобранно в обороне и беззубо в атаке. Мне было непонятно, за счет чего команда могла победить», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-grushevskij-nekotory-e-bolel-shhiki-tsska-schitayut-chto-komanda-prevratilas-v-serednyaka-rpl/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Тарханов: «Федотова взяли не на один год, но у нас все может быть»
В «Пари НН» прокомментировали возможность приглашения полузащитника «Ганновера» Ондуа
Федун прокомментировал включение 10 игроков «Спартака» в расширенный состав национальной команды России
Чепчугов: «Сафонова на сегодняшний день можно назвать наследником Акинфеева»
Новиков: «Если бы гол ЦСКА засчитали, то результат был бы другим»
Алдонин: «ЦСКА по-прежнему является претендентом на призовые места в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Со следующего тура РПЛ гонорары судей возрастут почти в два раза. Улучшится ли судейство?