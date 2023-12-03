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Сегодня, 21:48

Губерниев: «Меньше слов — больше дела! Вот девиз «Локомотива» и московского футбола!»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу «Локомотива» над «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ (3:1).

«Победа «Локомотива» назревала, ведь по организации игры команда хороша. Несмотря на трудности, было видно, что команда растет и в таких плохих погодных условиях показала хороший футбол. Эта победа абсолютно по делу! «Зенит» в стране без мяса и укротил коней? Меньше слов — больше дела! Вот это девиз «Локомотива» и московского футбола!», — цитирует Губерниева Sport24.

Игра началась с опозданием на 30 минут из-за сильного снегопада в Москве.

После этой встречи «Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет на 6-й строчке (28 очков).

Источник: https://sport24.ru/football/news-601537-guberniyev-o-porazhenii-zenita-menshe-slov-bolshe-dela-vot-deviz-lokomotiva-i-moskovskogo-futbola
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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