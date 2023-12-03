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Сегодня, 21:51

Уциев — о прыжке Бериши в сторону Абаскаля: «Бернард — молодец»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Ахмата» Ризван Уциев высказался о поведении полузащитника грозненцев Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

На 34-й минуте Гамид Агаларов вывел хозяев вперед. После гола у Абаскаля случился конфликт с Беришей, который побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника. Главный тренер красно-белых толкнул футболиста. Бериша получил желтую карточку, а Абаскаль — красную.

— Выдался эмоциональный матч. Какие у вас впечатления?

— Впечатления самые хорошие. Важная победа. Всегда у нас получаются такие матчи со «Спартаком». Мы очень рады этой победе.

— Что за потасовка была в перерыве?

— Меня не было там.

— Оценили прием Абаскаля?

— Я не видел его, честно. Видел момент, когда Беришу толкали, я подбежал.

— Кто спровоцировал?

— Я не видел момент. Я увидел, что празднуют, а Бериша лежит.

— Мы вам покажем видео.

— Без комментариев. Бериша — молодец.

— Это не провокация?

— Не то что провокационное, он, наверное не видел тренера. Получилось так, будто он сделал это нарочно.

— Он самый эмоциональный игрок «Ахмата»?

— Можно сказать и так. Есть и другие.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает промежуточное седьмое место, набрав 27 оков. «Ахмат» находится на 13-м месте, набрав 16 очков.

Бернард Бериша
Ризван Уциев
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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