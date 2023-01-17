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Сегодня, 14:32

Гулиев чуть не подрался с Гогниевым на сборах «Химок»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Аяз Гулиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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По информации «СЭ», у полузащитника «Химок» Аяза Гулиева и главного тренера команды Спартака Гогниева случился конфликт на сборах в турецком Белеке.

26-летний российский футболист выразил недовольство в связи с многочисленными замечаниями 41-летнего специалиста и предложил «выйти раз на раз» Гогниеву. Гулиева и тренера «Химок» удалось успокоить, однако напряженности в команде это не сняло.

В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей за подмосковную команду и сделал одну результативную передачу. Контракт Гулиева с «Химками» действует до конца июня 2024 года.

Весной 2019 года Гулиев подрался с переходившим дорогу пешеходом Майклом Коу. После инцидента врачи диагностировали у американца перелом костей носа. После инцидента стороны уладили конфликт, а пострадавший заявил, что не имеет претензий к полузащитнику.

Аяз Гулиев
Спартак Гогниев
Футбол
ФК Химки
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