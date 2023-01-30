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Сегодня, 15:29

«Хапоэль» хочет приобрести Игнатьева у «Локомотива» в ближайшие два дня

Виктория Кравченко
Иван Игнатьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев может стать игроком израильского «Хапоэль Беэр-Шева» в ближайшие два дня, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

За «Хапоэль» играет Магомед Шапи-Сулейманов. Ранее клуб уже пытался подписать Игнатьева, но тогда «Локомотив» отказался продавать форварда.

Трансферное окно в Израиле закроется через два дня. «Хапоэль» предпримет новую попытку подписать игрока. Если зимой покупку не удастся реализовать, клуб попытается его приобрести летом.

В этом сезоне 24-летний Игнатьев сыграл 16 матчей за «Локомотив», отметившись 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4978429-hapoel-hochet-priobresti-ivana-ignateva-u-loko-do-zakrytiya-zimnego-transfernogo-okna.html
Иван Игнатьев
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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