Хавбек «Химок» Бикел дисквалифицирован на два матча РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Химок» Жаниу Бикел дисквалифицирован на два матча чемпионата России за грубую игру в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

Хавбек получил удаление на 29-й минуте матча.

«Грубая игра Бикела из «Химок». Дисквалифицирован на два матча РПЛ», — заявил Григорьянц.

В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл три матча за подмосковный клуб и отдал одну результативную передачу. Он присоединился к «Химкам» в феврале 2023 года.