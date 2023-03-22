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Сегодня, 17:01

Хавбек «Химок» Бикел дисквалифицирован на два матча РПЛ

Дарья Алексеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Химок» Жаниу Бикел дисквалифицирован на два матча чемпионата России за грубую игру в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

Хавбек получил удаление на 29-й минуте матча.

«Грубая игра Бикела из «Химок». Дисквалифицирован на два матча РПЛ», — заявил Григорьянц.

В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл три матча за подмосковный клуб и отдал одну результативную передачу. Он присоединился к «Химкам» в феврале 2023 года.

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РФС
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Артур Григорьянц
Жаниу Бикел
КДК
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