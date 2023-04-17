Хавбек «Урала» Газинский выбыл из строя до конца текущего сезона

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский выбыл из строя до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба команды.

«Юрий Газинский не сможет принять участие в оставшихся играх сезона-2022/23 из-за травмы плечевого сустава. Ее футболист получил на 16-й минуте матча 23-го тура РПЛ. Решение о возможной операции будет принято позже», — написано в сообщении команды.

Газинский получил повреждение в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2). Хавбек был заменен на 19-й минуте встречи после того, как столкнулся с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым.

В текущем сезоне он сыграл за екатеринбуржский клуб 20 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.