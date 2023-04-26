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Экс-футболист Мостовой назвал тренеров «Химок» приспособленцами

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал бывших тренеров подмосковных «Химок» приспособленцами.

«По игровым моментам у «Химок» больше шансов спастись, чем у «Факела», потому что они играют на пределе своих возможностей, да и со скамейкой беда. У «Химок» же есть футболисты, который раньше не играли при, как его... Гудеев или Гудиев. Спартак Гогниев? Да! До него тоже были приспособленцы, которые делают так, как говорят. Талалаев просто поставил тех, кто должен играть. Если Талалаев спасет «Химки», то он гений? Ну прекращайте! Что же вы цепляетесь за эти фразы. Почему Талалаева убрали из «Торпедо», «Ахмата» и до этого из «Химок». Бег по кругу. А другим людям и шанса не дают, которые не идут на уступки», — цитирует Мостового Legalbet.

В текущем сезоне Талалаев сменил три команды в качестве главного тренера: «Ахмат», «Торпедо» и «Химки».

По итогам 24 туров «Химки» с 17 очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-nazval-trenerov-himok-prisposoblentcami/
Александр Мостовой
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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