Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:40

В XXI веке из ЦСКА в «Спартак» переходил только Роман Еременко

Кирилл Бурдаков
Статистик
Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник Хесус Медина может стать четвертым футболистом, сыгравшим в XXI веке за ЦСКА и «Спартак».

Ранее таким образом отметились Роман Широков (перешел из «Спартака» в ЦСКА в 2016 году), Роман Еременко (выступая за ЦСКА, получил двухлетнюю дисквалификацию, после отбытия которой подписал контракт со «Спартаком») и Никита Чернов (из ЦСКА перешел в «Крылья Советов», оттуда в «Спартак»).

До Еременко напрямую из ЦСКА в «Спартак» перебирались 19 футболистов, причем больше половины из них до 1961 года. В российское время на красно-синие цвета на красно-белые менял только Валерий Масалитин 1994 году.

Все футболисты, напрямую перешедшие из ЦСКА в «Спартак»

Игрок

ЦСКА

Спартак

Годы

Матчи

Голы

Годы

Матчи

Голы

Николай Исаев

1936-1937

24

6

1938

9

2

Константин Малинин

1933-1938

63

9

1939-1950

148

6

Андрей Протасов

1938

16

4

1939-1941

38

12

Александр Михайлов

1938-1939

29

1

1940

2

0

Алексей Калинин

1937-1944

36

0

1945

2

0

Виктор Белов

1949-1951

13

0

1951-1953

23

1

Анатолий Башашкин

1947-1952

119

1

1953

14

0

Сергей Коршунов

1954

18

4

1955

9

4

Валентин Ивакин

1955-1956

3

-2

1957-1962

115

-105

Анатолий Крутиков

1954-1958

37

0

1959-1969

296

11

Борис Разинский

1954-1961

173

-204; 2*

1961

8

-8

Вячеслав Амбарцумян

1960-1962

70

11

1963-1971

185

37

Виктор Папаев

1974

24

1

1975-1976

46

2

Владимир Букиевский

1980-1981

67

1

1982

6

0

Борис Кузнецов

1983-1984

59

1

1985-1988

112

1

Дмитрий Градиленко

1989

1

0

1989-1993

27

0

Валерий Попович

1988-1990

27

0

1990-1991

18

0

Игорь Козлов

1990

10

2

1991-1992

4

1

Валерий Масалитин

1987-1989, 1990-1992, 1993

156

78

1994-1995

10

5

Роман Еременко

2014-2016

80

20

2018

7

0

* Голкипер Борис Разинский забил два гола.

Хесус Медина. Хесус Медина — в «Спартаке». Вслед за Марио Фернандесом к непримиримому сопернику уходит еще один армеец

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новая роль Семака, интрига вокруг Кузяева и Вендела. «Зенит» серьезно обновляется
Хесус Медина близок к переходу в «Спартак» из ЦСКА
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Полузащитник «Нефтчи» Сайеф: «На чемпионате мира в России запомнились Дзюба и Черышев»
«Спартак» не планирует продавать Зиньковского
Экс-футболист сборной США Сайеф: «Аршавин — великий!»
ЦСКА о Медине и «Спартаке»: «В трансферное окно могут совершаться сделки в ту или иную сторону»
В ЦСКА рассказали о подробностях переговоров с Марио Фернандесом
«Локомотив» объявил об уходе голкипера Савина в «Тюмень»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В российском футболе с сезона-2024/25 появится единая система контроля карточек

Попов прокомментировал возможный переход Медины в «Спартак»