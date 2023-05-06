«Химки» — «Динамо»: Карасев «украл» у футболистов три минуты

В ходе второго тайма матча 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Динамо» (0:1) в общей сложности было потеряно как минимум 11 минут и 30 секунд, не считая потери на применение дисциплинарных санкций, которые наши судьи обычно не учитывают. При этом арбитр Сергей Карасев дал сыграть на три минуты меньше.

Матч останавливался, когда после фола Романа Гбане оказывалась помощь Федору Смолову, когда видеоарбитры проводили проверку отмененного гола, когда проводились замены, когда врачи помогали Жаниу Бикелу. Потом время ушло на еще одну проверку ВАР, на следующие замены, на помощь Константину Тюкавину и снова Бикелу, затем повреждение получил Владимир Хубулов. Больше двух минут отняло назначение 11-метрового удара. Наконец, еще была одна замена у «Химок».

Рефери дал финальный свисток, когда на телехронометре значились 98 минут и 35 секунд. То есть Карасев «украл» у футболистов около трех минут.