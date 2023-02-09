«Химки» объявили о подписании нападающего Маркоса Гильерме

«Химки» на официальном сайте сообщили о подписании контракта с форвардом Маркосом Гильерме. Срок соглашения с 27-летним бразильцем рассчитан на 1,5 года.

«Футбольный клуб «Химки» приветствует Маркоса и желает успешной игры за красно-черных», — говорится в сообщении.

Ранее футболист выступал за «Атлетико Паранаэнсе», «Сан-Паулу», саудовский «Аль-Вахда», «Интернасьонал», «Сантос» и загребское «Динамо». В его активе 15 матчей и шесть забитых мячей за сборную Бразилии U20.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.