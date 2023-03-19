Сегодня, 12:46
«Химки» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.
«Химки»: Гудиев, Идову, Лео Андраде, Голубович, Тассано, Хубулов, Магомедов, Гбане, Жаниу Бикел, Руденко, Садыгов.
Запасные: Митрюшкин, Чежия, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Мирзов, Каргинов, Казанцев, Кобесов, Главчич, Маркос Гильерме, Дулаев.
«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко, Лангович, Щетинин, Глебов, Уткин, Байрамян, Комличенко, Полоз.
Запасные: Цулая, Терентьев, Чернов, Прохин, Бочаров, Миронов, Тугарев, Комаров, Мельников, Шанталий, Селява, Голенков.
Начало матча — в 14.00 по московскому времени.