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Сегодня, 12:46

«Химки» — «Ростов»: Уткин, Комличенко и Садыгов появятся на поле с первых минут

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«Химки» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.

«Химки»: Гудиев, Идову, Лео Андраде, Голубович, Тассано, Хубулов, Магомедов, Гбане, Жаниу Бикел, Руденко, Садыгов.

Запасные: Митрюшкин, Чежия, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Мирзов, Каргинов, Казанцев, Кобесов, Главчич, Маркос Гильерме, Дулаев.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко, Лангович, Щетинин, Глебов, Уткин, Байрамян, Комличенко, Полоз.

Запасные: Цулая, Терентьев, Чернов, Прохин, Бочаров, Миронов, Тугарев, Комаров, Мельников, Шанталий, Селява, Голенков.

Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Ростов

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ФК Ростов
ФК Химки
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