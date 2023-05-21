Хлусевич: «Спартак», как и Соболев, показал cojones в матче против ЦСКА, потому что победил»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

— Великолепный матч! Много зрителей пришло, долго ждали такой атмосферы. Прекрасно, что она случилась именно на дерби. Даже две красные были — все классно, — приводит Sport24 слова Хлусевича.

— Ты понял, за что были удаления?

— Не увидел этот эпизод, не могу ничего сказать.

— Соболев показал «cojones».

— «Спартак» тоже показал «cojones», потому что победили 2:1. В дерби должен кто-то побеждать. Сегодня — это мы! Очень хорошо.

После этого матча ЦСКА сохранил 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Спартак» поднялся на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

В следующем туре армейцы сыграют с «Краснодаром» (27 мая), а красно-белые встретятся с «Пари НН» (28 мая).