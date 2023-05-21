Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

21 мая, 19:54

Хлусевич: «Спартак», как и Соболев, показал cojones в матче против ЦСКА, потому что победил»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

— Великолепный матч! Много зрителей пришло, долго ждали такой атмосферы. Прекрасно, что она случилась именно на дерби. Даже две красные были — все классно, — приводит Sport24 слова Хлусевича.

— Ты понял, за что были удаления?

— Не увидел этот эпизод, не могу ничего сказать.

— Соболев показал «cojones».

— «Спартак» тоже показал «cojones», потому что победили 2:1. В дерби должен кто-то побеждать. Сегодня — это мы! Очень хорошо.

После этого матча ЦСКА сохранил 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Спартак» поднялся на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

В следующем туре армейцы сыграют с «Краснодаром» (27 мая), а красно-белые встретятся с «Пари НН» (28 мая).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-21-khlusevich-spartak-pokazal-cojones-v-matche-protiv-tsska-kak-i-sobolev
Александр Соболев
Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
30
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Первый тренер Соболева: «Саша завелся и уже не мог остановиться»
Быстров назвал Соболева главным клоуном дерби
«Краснодар» — «Ростов»: Любимов не удалил ростовчанина
Балахнин считает, что «Ростов» не выдержал напряжения медальной гонки в РПЛ
ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»
Форвард «Ростова» Тошевски: «Вопросы по судейству? Пока не знаю, надо посмотреть видео»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА оставил послание после дерби со «Спартаком» на арене соперника: «Достоинство и порядок превыше всего»

Промес и Соболев повторили рекорд Веллитона и Алекса