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20 мая, 16:15

Хомуха заявил, что Чалову пока далеко до уровня Дзюбы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха сравнил уровень игры Федора Чалова и Артема Дзюбы.

«Говорить о том, кто лучше, сейчас не приходится, поскольку Дзюба выступал на гораздо более высоком уровне и здорово проявлял себя как в составе сборной, так и в еврокубках. Федору до уровня Артема пока далеко, но он движется в правильном направлении. Если он продолжит прогрессировать такими темпами, способен попасть в Клуб Григория Федотова для россиян, забивших 100 и более мячей. С чем связываю прогресс форварда, который еще недавно не всегда попадал в основу? Аренда в «Базель» открыла ему глаза на то, как нужно тренироваться, готовиться, на что обращать внимание. Плюс прошло достаточно много времени. Раньше Чалов считался подающим надежды молодым талантом, а теперь — состоявшийся футболист, который определяет игру ЦСКА. Он сильно повзрослел», — приводит слова Хомухи RT.

Чалов занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23 с 17 голами.

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1150941-homuha-chalov-futbolist
Артем Дзюба
Дмитрий Хомуха
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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